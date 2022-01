Home Quergehört Aus den Perspektiven und Lebenswegen.

Der wöchentlichen Überblick aus den Sendungen der Wortredaktion. U.a. mit den Lebenswegen von vergangenen Sonntag mit dem Wiener Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister. In den Perspektiven am Montag sprach der Markus Tiwald vom Institut für Bibelwissenschaft der Uni Wien über die Ämterfrage in der katholischen Kirche. Stefanie Jeller beschäftigte sich in ihrer monatlichen Reihe „Achtung Bibel“ mit den Dämonen. Dazu kam der Bibel-Experte Oliver Achilles zu Wort. Und im Ausblick auf die Lebenswege von Marlene Groihofer am kommenden Sonntag, hören Sie die Society-Lady Jeanine Schiller.