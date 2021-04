Home Quergehört Aus den Perspektiven und Lebenswegen.

In den Lebenswegen am vergangenen Sonntag kam das Ehepaar Sabine und Roland Bösel zu Wort. Die Paartherapeuten sprachen über das Gelingen von Beziehungen.

Buchtipp:



Hubert Philipp Weber, Lehrbeauftragter für Dogmatische Theologie an der Universität Wien, Erzbischöflicher Sekretär und theologischer Mitarbeiter von Kardinal Christoph Schönborn klärt in seinem neun Buch „Leben nach dem Tod“ ebenso schlüssig wie verständlich über die „Letzten Dinge“ auf. Weber sprach am Montag in den Perspektiven zu Themen des Buchs.

Buchtipp:



Am Miuttwoch hörten sie in den Perspektiven Ausschnitte aus einer Diskuisson veranstaltet von der Katholischen Hochschulgemeinde Graz mit dem Institut für Philosophie der Uni Graz. Thema Zumutng Corona. Und sie erhalten einen Ausblick auf die Lebenswege am Sonntag, 2. Mai über Ghandi Hana. Mit Anfang zwanzig stand er kurz vor der Priesterweihe. Heute ist er Mesner im Wiener Stephansdom.