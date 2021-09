Home Quergehört Aus den Perspektiven und Lebenswegen.

Wie immer hören Sie in Quergehört einen Ausschnitt aus den aktuellen Produktionen der Wortredaktion von radio klassik Stephansdom. In dieser Ausgabe folgt ein Porträt der Theolympiasiegerin Theresa Dujmovits gestaltet von Stefanie Jeller. In den Perspektiven am Montag beschäftigte sich Marlene Groihofer mit dem Krisenherd Afghanistan. Dabei ging es um Fragestellungen wie: Was haben die islamistischen Taliban nach ihrer Machtübernahme weiter vor? Wie kann und sollte internationale Hilfeleistung aussehen? Am Mittwoch in den Perspektiven ging es um den ehemaligen Stukaflieger im Zweiten Weltkrieg, Hans Deibl. Der Filmemacher Helmut Berg sprach über seine Hintergründe eine Dokumentation und einen Film über ihn zu gestalten. Und in quergehört bekommen Sie Gusto auf die kommenden Lebenswege mit dem Biologen und Gerichtsmediziner Martin Grassberger, der sich mit der Veränderung des Bodens beschäftigt.