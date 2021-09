Home Quergehört Aus den Perspektiven und Lebenswegen.

In dieser Ausgabe von quergehört erwartet Sie ein Rückblick auf die Lebenswege mit Martin Grassberger. Der Universitätsprofessor für Biologie und Gerichtsmediziner beschäftigt sich mit dem leisen Sterben der Böden und dem Mikrobiom.

Die Sendung „Achtung Bibel!“ am Montag beschäftigte sich mit einem heißen Thema: Unter dem Titel „Unzensiert“ ist im Herder-Verlag ein Buch über „Sex in der Bibel“ erschienen. Stefanie Jeller hat mit dem Autor gesprochen.

In den Perspektiven am Mittwoch kam die Physikerin und Bionikexpertin Ile C. Gebeshuber zur Zukunft zu Wort.

Und es folgt ein Ausblick auf die Lebenswege mit dem Verhaltensforscher Kurt Kotrschal, der sich mit Hunden und Wölfen intensiv auseinandersetzt.