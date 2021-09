Home Lebenswege Aus den Perspektiven und Lebenswegen.

In unserem Überblick erwarten Sie folgende Themen:

Sie hören die Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer, ein Ausschnitt aus den Lebenswegen von vergangenen Sonntag. Am Montag stellten wir die Situation auf der griechischen Insel Lesbos, auf der 3.000 geflüchtete Menschen ausharren in den Perspektiven in den Mittelpunkt. Am Mittwoch stand die „Omega-Spur“ im Mittelpunkt, über die Spiritualität der Zukunft. Und Sie bekommen einen Ausblick auf die Lebenswege mit der Psychologin Ulla Konrad.