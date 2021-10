Home Lebenswege Aus den Perspektiven und Lebenswegen

Wie gewohnt unser freitäglicher Rück- und Ausblick auf Sendungen der Wortredaktion von radio klassik Stephansdom. Die Journalistin Christine Haiden, lange Jahre Chefredakteurin der Welt der Frauen kam in den Lebenswegen am vergangenen Sonntag zu Wort. Am Montag in den Perspektiven sprach der Intensivmediziner und Palliativexperte Rudolf Likar. Am Mittwoch behandelten wir in den Perspektiven den Händedruck. Und Sie hören einen Ausblick auf die Lebenswege am kommenden Sonntag mit dem Pfleger und Fotografen Günter Valda.