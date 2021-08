Home Quergehört Aus den Sendungen der Wortredaktion.

Sie hören Ausschnitte aus den Lebenswegen und Perspektiven dieser Woche:

In den Sommerlebenswege am vergangenen Sonntag hörten sie Christina Zurbrügg. Michaela Necker porträtierte die Schweizer Expertin fürs Jodln und Dudln.

Am Montag war im Sommergespräch die Herausgeberin der Niederöstereichischen Nachrichten Gudula Walterskrichen zu Gast:

Im Kärntner Mölltal erhebt sich ein kegelförmiger Berg. Kelten, Römer und Christen ließen sich hier nieder und bauten Kultstätten. Warum der heilige Daniel aus dem Alten Testament hier verehrt wurde, erzählte Hannes Viehauser vom Herkuleshof am Danielsberg in einem Kulturausflug am vergangenem Mittwoch in einer Sendung von Stefanie Jeller.

Am kommenden Sonntag folgen wieder Sommerlebenswege. Da hören sie Menschen, die imn bosnischen Ort Medjugorje eine persönliche Erfahrung machten, darunter der Dechant Stefan Reuffurth aus Wien 13

reuffurth