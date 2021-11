Home Quergehört Aus den Sendungen der Wortredaktion.

In unserem Überblick hören sie Annemarie Kury. Sie startete vor 30 Jahren ihre Bosnienhilfe. In den Lebenswegen von Monika Fischer sprach sie über die Vertreibung aus ihrer ersten Heimat, den Verlust geliebter Menschen und darüber, warum sie keine Angst hat. In den Perspektiven am Montag dieser Woche widmete sich Michaela Necker Buchweihnachtstipps für Kinder. Stefanie Jeller ging in den Perspektiven am Mittwoch den Spenden auf den Grund. Wer spendet und ist Geld die wirksamste Methode, die Welt zu verbessern. Und die Sendung gibt Ausblick auf die Lebenswege am kommenden Sonntag. Da porträtiert Marlene Groihofer die bekannte Chirurgin Hildegunde Piza.