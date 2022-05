Home Quergehört Aus den Sendungen der Wortredaktion.

In quergehört hören Sie wieder Auszüge aus den Lebenswegen und Perspektiven dieser Woche. Dabei kommt Alexander M. Wessely zu Wort, der Militärdekan ist Regisseur der Passionsspiele im Römersteinbruch von St. Margarethen. Weitere Themen die Ausstellung „Gotteskrieger“ im Stift Klosterneuburg, an deren Ort in St. Gertrud auch die Volksliturgie ihren Ausgang genommen hat. Und eine Vorschau auf ein Porträt der neugewählten Vorsitzenden des Verbandes Katholischer Publizistinnen und Publizisten, Gabriele Neuwirth.