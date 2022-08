Home Quergehört Aus den Sendungen der Wortredaktion.

In den Lebenwegen letzten Sonntag ging es um die Jüdin, Philosophin und spätere Christin Edtih Stein. Die Autorin Annemarie Hayer hat ein Buch mit einer Sammlung von Artikeln und Zeitzeugnissen über Edith Stein geschrieben. Darin präsentierte sie Edith Stein als „Kind des jüdischen Volkes“.

In den Sommergesprächen interviewten wir den Verfassungsexperten Clemens Jabloner – Sophie Lauringer und Stefan Hauser haben die Fragen gestellt.

Die Kulturausflüge führten uns zuletzt in die Niederösterreichische Landesausstellung „Marchfeld Geheimnisse“ im Schloss Marchegg .

Alles kompakt zusammengefasst hören Sie in der Sendung Quergehört.