Home Quergehört Aus den Sendungen der Wortredaktion.

pixabay

Unser wöchentlicher Rück-und Ausblick auf Sendungen der Wortredaktion.

In den Lebenswegen am vergangenen Sonntag stellte Stefanie Jeller die evangelische Diakonin Katharina Schoene vor.

Stefanie Jeller berichtete am Montag in den Perspektiven über die Bestsellerautorin und Ordensfrau Melanie Wolfers. Entscheide Dich und lebe! So lautet ihr neues Buch. Von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen, erschienen im Bene Verlag.

Am Mittwoch kam Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien zu seinem Buch: Gut, Mensch zu sein zu Wort.

Ein Ausblick auf die Lebenswege am Sonntag, 18. April um 17 Uhr 30, porträtiert Veronika Bonelli die evangelische Pfarrerin Julia Schnizlein.