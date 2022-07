Home Quergehört Aus den Sommerserien.

Unsere wöchentliche Rück- und Ausblickssendung bietete Ihnen akustischen Einblick in folgende Sendunge. In den Sommerlebenswegen porträtieren wir den Wiener Sagen- und Märchenerzähler Reinhard Mut, kurz Wieny. Im Sommergespräch kam Monika Fischer mit der Biobäuerin und Permakulturexpertin Sigrid Drage ins Gespräch. Am Mittwoch beschäftigte sich Monika Fischer im Kulturausflug mit einem „Lebensweg“ im südlichen Waldviertel. Und wir geben einen Ausblick auf die Sendung mit Schiffskapitän Markus Haider für die Sommerlebenswege.