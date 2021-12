Home Quergehört Aus Sendungen der Wortredaktion.

In den Lebenswegen am vergangenen Sonntag porträtierte Monika Fischer den „Leuchtwurzler“. Herbert Adam in Lunz am See macht alles aus Baumwurzeln. Im Advent stellt er seine geschnitzte Krippe aus. Marlene Groihofer ging am Montag in den Perspektiven dem Begriff der Solidarität nach, der in der Pandemie öfters strapaziert wurde. Am Mittwoch machte Stefan Hauser einen akustischen Besuch im neuen Museum in der Votivkirche mit dem „Antwerpender Passionsaltar“. Und Sie erhalten einen Vorgeschmack auf die Lebenswege von Michaela Necker am kommenden Sonntag mit Johann Hagenhofer.