Rubato Aus- und Rückblicke.

Die kürzlich begonnene Saison 2021/22 ist für Robert Meyer die Letzte als Direktor der Wiener Volksoper. Wie im Jänner des heurigen Jahres bekanntgegeben wurde, wird ihn ab der nächsten Spielzeit Lotte de Beer in dieser Funktion ablösen. Michael Gmasz hat Meyer für sein Rubato ins Studio eingeladen, um zu erfahren, ob er es zum Abschluss noch einmal so richtig (musikalisch!) krachen lässt, in welchen Rollen er noch selbst zu sehen sein wird, was für ihn die Höhepunkte in 15 Jahren an der Volksoper waren und was er nach dieser langen Zeit für die Zukunft nach der VOP plant.

Foto: Johannes Ifkovits/Volksoper Wien.