Michael Gmasz nimmt die kürzlich in Wien stattgefundene Verleihung des Preises der Deutschen Schallplattenkritik an das Ensemble Franui zum Anlass, auch die anderen Preisträger des Jahres 2018 zu präsentieren. Anita Rachvelishvili, Lucile Richardot und Christian Tetzlaff. Die Bandbreite reicht dabei also von Violinmusik von Johann Sebastian Bach und Englische Arien und Kanzonetten aus dem 17. Jahrhundert, über große Opernromantik bis hin zu den originellen Bearbeitungen und Kompositionen der Innervillgratener Musicbanda Franui.