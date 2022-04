Home Auslandskulturjournal Auslandskultur

Die Sektionsleiterin der Sektion V (Internationale Kulturangelegenheiten) im BMEIA, Botschafterin Teresa Indjein, spricht über Themen, Schwerpunkte und Programme der „Österreichischen Auslandskultur“, die in den gegenwärtig 30 Österreichischen Kulturforen, 92 Botschaften und Generalkonsulaten, 65 Österreich-Bibliotheken, zehn Österreich Instituten, zwei Wissenschafts- und Technologiebüros, einem Kooperationsbüro sowie 110 österreichischen Lektorinnen und Lektoren an Universitäten im Ausland stattfindet. Oftmals unbemerkt in der österreichischen Heimat…