In der aktuellen Ausgabe des Auslandskulturjournals kommt der Direktor des Österreichischen Kulturforums in New York City, Michael Haider, zu Wort. Neben den aktuellen kulturellen Aktivitäten spricht Haider auch über das Haus an sich – ist doch das Raimund Abraham erbaute Kulturforum ein besonderes Juwel in der Metropole.

Bild: www.acfny.org / (c) Christopher Walker