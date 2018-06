Interpret: Horak, Schneider, Bruckner, Barockensemble der Wiener Symphoniker, Christian Birnbaum

Label: Triberg

EAN: 4260524440010

Aus den Reihen der Wiener Symphoniker haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder kleinere Kammerorchester und Kammermusikensembles herausgebildet. Vor mittlerweile fast 30 Jahren haben sich einige Musikerinnen und Musiker auch für das historisch informierte Musizieren entschieden und das Barockensemble der Wiener Symphoniker gegründet. Ave Maria nennt sich die neueste CD.

Rechtzeitig für den Marienmonat Mai ist die aktuelle CD des Barockensembles der Wiener Symphoniker mit dem Titel Ave Maria erschienen. Wobei der Titel mehr als Ehrerbietung vor der Gottesmutter zu verstehen ist, als als Hinweis auf den wahren musikalischen Gehalt der CD. Es findet sich nämlich kein einziges Ave Maria unter den 10 aufgenommenen Werken. Christian Birnbaum hat sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen des Barockensembles der Wiener Symphoniker auf die Suche nach anderen Marienwerken des Barock begeben und ist bei Salve Regina-Kompositionen von Pergolesi, Hasse, Caldara und dem Klassiker Rosetti fündig geworden. Spannende Neuentdeckungen auf diesem Gebiet sind also garantiert. Dazu erklingen weitere Marien-Werke, wie das Regina Coeli von Pfister, ein Ausschnitt aus dem Magnificat von Bach und das Magnificat von Vivaldi.

Die ersten feierlichen Klänge auf dieser CD gehören dem Trompetensolisten Heinrich Bruckner, der gemeinsam mit der wunderbaren Cornelia Horak den Solistenpart bei Pfisters Regina Coeli übernimmt und auch in anderen Werken als Solist in Erscheinung tritt. Und schon diese ersten Klänge weisen in eine Richtung, die auch über die restliche Aufnahme beibehalten wird – hier wird musiziert, nicht verkopft-originalklang-getreu, sondern mit Freude, Verve und Begeisterung. Historisch informiert, aber auf modernen Instrumenten, die die Musikerinnen und Musiker auch im großen Orchester spielen. Cornelia Horak weiß auch bei den anderen Werken zu begeistern und ihre Hörer in den Bann zu ziehen. Der Raumklang der Wallfahrtskirche Triberg trägt seines dazu bei, dass dem Barockorchester der Wiener Symphoniker mit Ave Maria eine großartige CD mit geistlicher Barockmusik zu Ehren Marias gelungen ist. (mg)