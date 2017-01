Home Rubato Axel Kober.

Hänsel und Gretel ist zwar eine Kinderoper, damit der Lebkuchenzauber aber wirkt, muss bei diesem Werk von Engelbert Humperdinck alles passen. Axel Kober ist GMD der Deutschen Oper am Rhein und hat sich bereits in Bayreuth seine ersten „originalen“ Wagner- Sporen verdient. So war in dem versierten Maestro der richtige Kandidat gefunden, die aktuelle Produktion an der Wiener Staatsoper zu übernehmen. Als Rückblick auf das Geschehen im Haus am Ring zu Weihnachten und Neujahr gibt es Ausschnitte aus dem Debüt Abend des deutschen Dirigenten, sowie Hörbeispiele aus der Produktion des Tannhäuser in Bayreuth mit Camilla Nylund in der Rolle der Elisabeth.