Home Rubato Ba- und anderer Rock.

Am 15. März gastiert der Cellist Luka Šulić mit einem Streichorchester im großen Saal des Wiener Konzerthauses. All jene, die den jungen Musiker bisher als eine Hälfte von 2Cellos wahrgenommen haben (die andere Häfte ist Stjepan Hauser), werden Luka Šulić auf eine neue Art kennenlernen. Unter dem Titel Vivaldi and more präsentiert er seine eigene Bearbeitung der Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi für Solocello und Streichorchester, geht den Weg aber dann weiter in der Zeit mit Werken von Piazzolla, Morricone und co. Michael Gmasz hat er vorab einige Fragen zu seiner Leidenschaft für die Vier Jahreszeiten, zumUnterschied zwischen einem 2Cellos-Konzert in einem Fußballstadion und einem „klassischen“ Konzert im Konzertsaal und über seine bisherigen Karrierehöhepunkte beantwortet.