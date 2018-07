Interpret: Sophie Karthäuser, Michael Volle, Akademie für Alte Musik Berlin

Rein thematisch mag es ein wenig überraschen, Kantaten der Weihnachtszeit mitten im Sommer zu präsentieren. Aber jetzt ist die aktuelle CD mit Bachs Dialogkantaten noch frisch, und wenn wir uns ehrlich sind, Bach geht doch immer.

Schon in jungen Jahren, im Alter von 23, formulierte Johann Sebastian Bach als sein künstlerisches Ziel, die Etablierung „einer regulirten kirchen musik“. So richtig gelingen sollte es ihm während seiner weiteren Beschäftigungen in Weimar und Köthen noch nicht. Erst ab 1723, als er seine Stelle als Kantor und Director musices in Leipzig antritt, kann er seine Vorstellung dieser geregelten Kirchenmusik verwirklichen und komponiert gleich innerhalb der ersten vier Jahre nach Amtsantritt drei komplette Jahrgänge von Kantaten. Für ihre gemeinsame CD haben Sophie Karthäuser, Michael Volle und die Akademie für Alte Musik Berlin nun drei Werke aus dem 3. Jahrgang ausgewählt, die sogenannten Dialogkantaten Liebster Jesu, mein Verlangen, Selig ist der Mann und Ich geh und suche mit Verlangen. Die Bezeichnung Dialogkantate bezieht sich dabei auf die dialogischen Dichtungen, in denen die „Gläubige Seele“, also der Sopran, mit Jesus, dem Bass, ein erbauliches Zwiegespräch führt.

Sophie Karthäuser führt ihren klaren, direkten Sopran, teils ohne Vibrato, wendig durch ihre Arien und erzeugt durch ihren stimmlichen Variantenreichtum wunderbare Stimmungen. Dabei trifft sie auf den höchst kultivierten und äußerst klangschönen Bariton von Michael Volle, der als gütiger und liebender Jesus in Erscheinung tritt. Sowohl der Seele, als auch Jesus sind in den Kantaten Soloarien zugeteilt, doch hin und wieder treffen die beiden Stimmen auch direkt aufeinander, wie z.B. im erlösenden Duett „Nun verschwinden alle Plagen“ aus der Kantate „Liebster Jesu, mein Verlangen“. Man fühlt so richtig mit und genießt die gemeinsame Freude. Mitglieder des RIAS Kammerchores sind jeweils in den abschließenden Chorälen zu hören und die Akademie für Alte Musik Berlin spielt erfrischend und belebt unter der Leitung von Raphael Alpermann.(mg)