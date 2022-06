Bach h-Moll-Messe.

Interpreten: Akademie für Alte Musik Berlin, René Jacobs

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020944592

An Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe kommt keine Interpretin, kein Interpret vorbei. Das Werk hat etwas Ikonisches. Der Lutheraner Bach vervollständigte Kyrie und Gloria zu einer großen katholischen Messe. Warum er das tat, ist noch immer nicht restlos aufgeklärt. Bach-Freak Michael Maul legt die Spur sogar nach Wien in den Wiener Stephansdom. Graf Johann Adam von Questenberg soll für die „Musicalische Congregation“ den Kontakt zum streitbaren Thomaskantor hergestellt haben. Eine historische Fußnote, die die Herangehensweise des Bach-Kenners René Jacobs vermutlich wenig beeinflusst hat. René Jacobs kümmert sich um das Verhältnis der Vokalstimmen zueinander. Spannend und berührend findet Musikchefin Ursula Magnes

René Jacobs ist ein akribischer Musikant. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Ein Blick ins CD-Booklet zeigt ihn für die Aufnahme in der Mitte zwischen Orchester und Chor. Besonders der RIAS Kammerchor und die fünf Solistinnen und Solisten sind gefordert. René Jacobs bemüht sich um die dramaturgische Umsetzung von drei Gesangsebenen: Der vollstimmige Kammerchor in großer Besetzung ohne Solisten ist für das „gravitätische Hallen und Schallen“ wie es in Michael Praetorius musiktheoretischer Schrift Syntagma Musicum heißt, zuständig. Eine kleine Besetzung des Kammerchores, drei Sänger pro Stimme, übernehmen konzertierende Passagen im sogenannten modernen Stil, sie ergeben so ein „sanftes, messiges und liebliches Singen“, wie es ebenfalls bei Praetorius heißt. Und das externe Solistenensemble mit Chor-Vergangenheit und wohl ebensolcher Chor-Erfahrung, wie René Jacobs schreibt, singt die virtuos, opernhaften Arien und Duette. Auch die subjektiv, affektgeladenen Ensembles wie das intensive Qui tollis peccata mundi, Et incarnatus est oder das Crucifixus. Und in den großen Chorsätzen sind die externen Solisten für kürzere Abschnitte verantwortlich. Daraus kann eine zusätzliche Doppelchörigkeit entstehen wie etwa im zweichörigen Osanna in excelsis.

Diese Herangehensweise macht das Hören der h-Moll-Messe in dieser aktuellen Aufnahme zu einem echten Erlebnis. Ein „vokales Concerto Grosso“ wie es Johann Sebastian Bach vermutlich vorschwebte. Mit der Akademie für Alte Musik Berlin und den Solistinnen und Solisten Robin Johannsen (Sopran), Marie-Claude Chappuis (Mezzosopran), Helena Rasker ( Alt), Sebastian Kohlhepp (Tenor) und Christian Immler (Bass), verfügt René Jacobs über kongeniale Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die allumfassende, griechisch„katholikós“ Sache Bach. (um)

