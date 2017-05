Home Rezensionen Bachland Thüringen.

Johann Sebastian Bachs Geburtsstadt Eisenach ist aktuell mit allerhand knackigen Luther-Sprüchen dekoriert. So gibt es viel zu lesen und zu hören: zum Finale der Thüringischen Bachwochen konnte das Publikum ein „Musikfest für Martin Luther“ erleben. Ursula Magnes berichtet aus Eisenach und Umgebung.

(c) Das Ensemble L’Arpeggiata mit Bachs Taufbecken in der Georgenkirche in Eisenach.