Bach & Piazzolla.

Interpret: Nikola Djoric, Kurpfälzisches Kammerorchester

Label: Berlin Classics

EAN: 885470014166

Zum 100. Geburtstag der argentinischen Tangolegende Astor Piazzolla sind in den vergangenen Wochen so manche CDs erschienen. Der Akkordeonist Nikola Djoric zeigt auf seinem Album, dass Piazzolla weit mehr hinterlassen hat, als seine vielen kurzen und berühmten Tangokompositionen. Aconcagua ist ein großes Konzert und harmoniert gut mit den beiden Werken von Johann Sebastian Bach, die ebenfalls auf der CD zu hören sind.

Johann Sebastian Bach und Astor Piazzolla – die Kombination mag auf den ersten Blick willkürlich wirken. Für Nikola Djoric allerdings gibt es ein verbindendes Element – das Jahr 1829. Einerseits hat mit der Wiederaufführung der Matthäus-Passion am 11. März 1829 unter Mendelssohn die Bach Renaissance dieser Zeit eingesetzt, andererseits wurde gut zwei Monate später von Cyrill Demian in Wien das „Accordion“ zum Patent angemeldet. Zwei Ereignisse, die zwar nicht in kausalem Zusammenhang stehen, aber doch Grund genug für die spannende Verbindung der Musik des alten Meisters mit jener eines der, auf seine Art und für sein Genre, wohl bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, liefern.

Alle drei Werke auf dieser CD sind nicht im Original für Nikola Djoric‘ Instrument komponiert, und doch lassen sich alle drei Werke ohne auch nur eine einzige Veränderung quasi original auf dem Akkordeon, in diesem Fall auf einem Bajan, spielen. Eigentlich ganz im Sinne der alten Zeit, in der Werke für „Tasteninstrumente“ komponiert wurden, und somit auch mit Cembalo, Clavichord und später dem Hammerklavier oder dem modernen Flügel gespielt werden konnten. Djoric verleiht mit seinem Instrument den Konzerten Bachs eine ganz neue Farbe und lässt, vor allem in den langsamen Sätzen, Spannungen entstehen, die mit angeschlagenen Tasteninstrumenten gar nicht möglich wären. Und Piazzolla? Aufregend vom ersten bis zum letzten Akkord. Auch dank des entfesselt aufspielenden kurpfälzischen Kammerorchesters, das die nötigen rhythmischen Akzente setzt und hörbar Freude an den perkussiven Tangoeffekten hat. (mg)

