Bach: Sonatas.

Interpret: Antoine Tamestit, Masato Suzuki

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020937594

Antoine Tamestit gehört zu den weltweit gefragtesten Bratschenvirtuosen unserer Zeit und konzertiert regelmäßig mit den wichtigsten Orchestern und Dirigenten der Welt. Für seine jüngste CD hat er sich jedoch nur einen Musiker als Partner eingeladen, nämlich den Cembalisten Masato Suzuki, um sich intensiv mit der Musik Johann Sebastian Bachs auseinanderzusetzen. Eine gelungene Abwechslung.

Antoine Tamestit hat sich, ganz in überlieferter barocker Tradition, dem Werk Johann Sebastian Bachs in seiner eigenen Fassung angenähert. Er hat kurzerhand das „da Gamba“ aus dem Titel gestrichen und aus den Viola da Gamba-Sonaten BWV 1027-1029 Bach’sche Bratschensonaten gemacht. Wobei übrigens nicht ganz ausgeschlossen werden kann, ob nicht sogar der große Altmeister persönlich diese in ebensolcher Art und Weise mit seinen Söhnen zur Hausmusik gespielt hat.

Der seidig-samtene Klang, für den Antoine Tamestit weltweit gelobt wird, legt sich hier um jeden einzelnen Ton – auch wenn er, wie im Originalklang üblich, teilweise ganz auf Vibrato verzichtet. Dass die sogenannte Mahler-Stradivari, die Tamestit seit 2008 spielen darf, aus dem späten 17. Jahrhundert stammt, mag auch ein Grund für das passende Timbre sein. Ob allerdings schon zur Entstehungszeit besagter Sonaten jemand darauf Bach gespielt hat, bleibt der eigenen Fantasie überlassen. Mit Masato Suzuki hat sich Antoine Tamestit einen Musikpartner eingeladen, der bestens mit Bachs Musik vertraut ist. Als Organist und Cembalist ist er seit vielen Jahren Mitglied des renommierten Bach Collegium Japan, dem er nun seit fast genau einem Jahr auch als Chefdirigent vorsteht. Eine enge musikalische Zusammenarbeit, die jetzt also auch auf CD erste wohlklingende „Früchte“ trägt. (mg)