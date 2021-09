Bach: Toccatas.

Interpreten: Claire Huangci

Label: Berlin Classics

EAN: 885470020167

Die Pianistin Claire Huangci setzt ihre Zusammenarbeit mit dem Label Berlin Classics sehr erfolgreich fort und präsentiert nach Beethovens Pastorale mit den Toccaten von J.S. Bach bereits ihr zweites Album in diesem Jahr.

„Bei meinen Streifzügen durch Bachs Toccaten habe ich eine mir weniger bekannte Seite an ihm entdeckt: den eher skurrilen, fantasierenden und humorvollen Bach“ schreibt Claire Huangci im Begleitwort zu ihrer neuen CD und fügt hinzu:“Das Komponieren ist ein lebenslanger Prozess, ebenso wie das Musizieren und die Toccaten sind einige seiner frühesten Tastenwerke. Es gibt rhapsodische Improvisationen, rhythmisches Hüpfen und gewagte Harmonien. Bach traut sich zu experimentieren und Grenzen zu verschieben.“ Zitat Ende. Die Toccaten werden auf die Jahre 1707 bis 1713 datiert. Das ist also ganz ein anderer, ein früherer Bach, als wir ihn eigentlich über sein wohltemperiertes Klavier, die Goldbergvariationen oder die Kunst der Fuge, alle ab 1740, also 30 Jahre später entstanden, kennen.

Für die Eröffnung ihres neuen Albums hat Claire Huangci die d-Moll Toccata BWV 565 in der Busoni Fassung gewählt und gibt damit schon klar die Richtung vor, in die ihr Spiel auf der CD geht. Ist es hier zwar eine romantisierende Verarbeitung eines Bach‘schen Werkes, so nimmt sich Huangci auch bei den Originaltoccaten für Cembalo oder Clavichord BWV 910 bis 916 ihre interpretatorischen Freiheiten. Sie arbeitet die zuvor angesprochenen Faktoren in der Musik Bachs heraus, ohne jedwede Strenge, Tempo Rubato, mal mit weicherem mal mit härterem Anschlag. Das ist ein Bach, den man, wie sie selbst aber auch ihr Freund Kit Armstrong es im Beiheft schreiben, erst so richtig kennenlernen muss. Ich muss sagen, ein Bach, den ich sehr gerne besser kennenlernen möchte. (mg)