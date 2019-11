Bach: Trumpet Concertos.

Interpret: Matthias Höfs, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Label: Berlin Classics

EAN: 885470013053

Matthias Höfs mag vielleicht kein Star im eigentlichen Sinne sein. Er drängt sich nicht in die Medien, trägt weder extravagante Kleidung noch fällt er durch besonders ausgefallene Frisuren oder Accessoires auf. Aber er ist was er ist, ein ausgezeichneter Trompeter. Das beweist er jetzt wieder mit Bearbeitungen Bach’scher Werke auf seiner neuen CD.

Was nicht passt, wird passend gemacht – heißt es umgangssprachlich in vielerlei Situationen. Dieses geflügelte Wort ist durchaus auch auf die Musik anwendbar, vor allem, wenn es um Bearbeitungen und Arrangements geht. Das hat sich nun auch der Trompeter Matthias Höfs gedacht und hat aus Ermangelung eines original-überlieferten Trompetenkonzertes von Johann Sebastian Bach einige seiner anderen Konzerte für Trompete bearbeitet. Das Oboenkonzert in d-Moll nach Marcello, zwei Violinkonzerte, einen Ausschnitt aus dem italienischen Konzert und das d-Moll Doppelkonzert gibt es jetzt im neuen Klangkleid zu erleben.

Matthias Höfs beweist immer wieder, dass sich sein Trompetenspiel wunderbar für solche Arrangements eignet. Wie zuletzt bei seinem Mozart Kammermusikalbum, drängt er sich auch hier als Solist nicht wirklich in den Vordergrund sondern agiert quasi primus inter pares mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Möglich ist das alles durch die zeitgemäße Instrumententechnik, Höfs hat sich bewusst für eine moderne Piccolotrompete und kein historisches Instrument entschieden, aber es ist vor allem auch der Feinheit und Qualität des Musikers geschuldet. Matthias Höfs spannt weite Bögen, dynamisch abwechslungsreich und mit einem Ansatz, mit dem selbst die höchsten Töne, gestoßen oder gebunden, sicher und butterweich gelingen. Auch wenn Bach selbst kein Solokonzert für Trompete geschrieben hat bzw. keines überliefert ist, so hätte es ihm wohl gefallen. (mg)