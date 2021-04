Home Liszt aus Raiding Bach und Schubert und Liszt.

Christoph Wellner präsentiert Ausschnitte aus dem Klavierabend, den der österreichische Pianist Gottlieb Wallisch am 22. Juni 2017 beim Liszt Festival in Raiding gegeben hat. In der Sendung gibt es die Bearbeitung der Ungarischen Melodien Franz Schuberts von Franz Liszt zu hören, außerdem die Schuberts Wandererfantasie und eine Partita von Johann Sebastian Bach.