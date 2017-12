Interpret: Johannes Pramsohler, Jadran Duncumb

Label: Audax

EAN: 3770004137060

„Diesen Namen sollten Sie sich merken!“ – haben wir in Bezug auf den Barockgeiger Johannes Pramsohler schon vor Jahren konstatiert. Wir haben ihn uns gemerkt und beobachten seine Karriere bzw. seine neuen CD Aufnahmen ganz genau. Sein jüngstes Werk hat er diesmal ohne die Mitstreiter des Ensemble Diderot gestaltet, nur in Begleitung des Lautenisten Jadran Duncumb.

Zwei Freunde spielen Musik zweier Freunde – so könnte die aktuelle CD von Johannes Pramsohler und Jadran Duncumb untertitelt sein, denn die freundschaftliche Beziehung zwischen der Bach Familie und Silvius Leopold Weiss ist sehr gut dokumentiert. Mit den Bach Söhnen war Weiss in bestem Kontakt, so arbeitete er gemeinsam mit Wilhelm Friedemann zusammen in Dresden, seiner Hauptwirkungsstätte, und er schrieb auch die Empfehlung für Carl Philipp Emmanuel Bachs Bewerbung als Cembalist am preußischen Hof. Musikhistorisch gesehen von größter Bedeutung ist aber die Freundschaft zwischen Silvius Leopold Weiss und Johann Sebastian Bach, aus der auch das Hauptwerk auf dieser CD hervorgegangen ist, die Gemeinschaftskomposition einer Suite für Violine und Laute in A-Dur, bei der Bach nach aktuellem Wissensstand die Violin- und Weiss die Lautenstimme beigesteuert hat.

Der in Südtirol geborene Geiger Johannes Pramsohler und der Lautenist Jadran Duncumb, mit kroatischen und englischen Wurzeln, gehören zur jüngeren Generation von Originalklang Spezialisten. Bei Pramsohler finden sich u.a. Rachel Podger oder Reinhard Goebel, bei Duncumb vor allem Rolf Lislevand unter den prägenden Lehrerpersönlichkeiten. Namen, die u.a. auch dafür garantieren, dass hier keinerlei verstaubte Museumsaufnahme ausschließlich für Originalklangfetischisten entstanden ist. Historisch informiert wird hier aufs munterste drauf los musiziert, in technischer Perfektion und Sauberkeit, die Johannes Pramsohler auf einer Barockgeige erst jemand nachmachen muss. Neben der angesprochenen Gemeinschaftsarbeit ergänzen jeweils eine Solosuite bzw. –partita von Weiss und Bach das Programm dieser äußerst gelungenen CD. (mg)