Home CD der Woche Bach und Ysaÿe Vol.3.

Interpret: Antje Weithaas

Label: Avi Music

EAN: 4260085533817

Die Geigerin Antje Weithaas präsentierte kürzlich die finale, 3. Ausgabe ihrer Reihe Bach und Ysaÿe, mit der C-Dur Sonate und der h-Moll Partita von Johann Sebastian Bach und den Sonaten Nr. 4 und Nr. 6 von Eugène Ysaÿe. Ein Finale furioso, wie Michael Gmasz findet.

Da die Violine zu jenen Instrumenten gehörte, die Johann Sebastian Bach von Kindheitstagen an bis ins hohe Alter gespielt hat, verwundert es nicht, dass er sich auch kompositorisch sehr intensiv mit diesem Instrument auseinandergesetzt hat. Seine sechs Sonaten und Partiten für Violine solo gehören auch heute noch zum Standardrepertoire jeder Geigerin und jedes Geigers. Obwohl oder gerade weil sich in den letzten Jahren die Originalklangbewegung auch bei diesem Repertoire sehr stark entwickelt hat, ist es trotzdem legitim, diese Werke auch auf einem modernen Instrument, mit modernen Saiten zu spielen, wie Antje Weithaas das macht. Historisch informiert zu musizieren steht dabei nicht im Widerspruch, vor allem, wenn sie laut eigener Aussage „alle Triller und Originalstriche genommen und nichts einfacher gemacht hat, nie die geigerische Bequemlichkeit bedient, denn nur so entsteht eine gewisse Spritzigkeit.“

Diese gewisse Spritzigkeit ist es auch, die diese CD, wie die Vorangegangenen, so auszeichnet. Weithaas, ausgestattet mit einer brillanten Technik und Virtuosität, steht über der Musik und kann sich so voll und ganz auf Ausdruck und Interpretation konzentrieren. Ein dezenter Vibratoeinsatz und ein gutes Gespür für Tempo verleihen jedem der Sonaten- und Partiten-sätze einen ganz natürlichen Fluss, wie z.B. auch im langsam pulsierenden Adagio der Sonate Nr. 3 in C-Dur. Ihre beeindruckende Technik kann Antje Weithaas dann vor allem in den Double Sätzen der 1 Partita ausspielen.

Technische Perfektion verlangen auch die Sonaten von Eugène Ysaÿe, die der Belgische Violinvirtuose in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts inspiriert von Bach komponierte. Halsbrecherische Doppelgriffpassagen, Arpeggien oder rasante Läufe spielt Weithaas, als ob es das Natürlichste der Welt wäre. Wirklich beeindruckend! (mg)