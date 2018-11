Interpret: Tobie Miller

Label: Edition Raumklang

EAN: 4018767034059

Solosonaten und Solosuiten von Johann Sebastian Bach auf einem außergewöhnlichen Instrument gespielt – das gibt es auf unserer CD der Woche zu erleben, wenn die kanadische „Alte Musik“-Spezialistin Tobie Miller die Kurbel ihrer Drehleier bewegt.

Wer in unseren Breiten das Wort Drehleier hört, denkt wahrscheinlich in erster Linien an mittelalterlichen Minnegesang oder volksmusikalische Balladenbegleitung. Klassikliebhabern kommen womöglich auch noch Drehleierkonzerte von Chédeville oder ein paar Symphonien in den Sinn, wie die Drehleier von Joseph Schmitt oder bestimmte Haydnsätze, die ebenfalls auf einem Bordun aufgebaut sind. Dass sich die Drehleier allerdings auch wunderbar als Soloinstrument für das Spiel barocker Violin- und Violoncellomusik eignet, beweist die Virtuosin Tobie Miller auf ihrer aktuellen CD BACH: Solo, auf der sie Johann Sebastian Bachs Partita in E-dur sowie die zwei Suiten in G-Dur und d-Moll aufgenommen hat.

Wenn es auch keinen Beleg dafür gibt, dass die erwähnten Werke Bachs jemals auf einer Drehleier gespielt wurden, hat Tobie Miller trotzdem die historisch informierte Herangehensweise gewählt. Fingersätze und Spieltechniken entsprechen jenen des 18. Jahrhunderts und um den jeweiligen Instrumenten klanglich näher zu kommen, für die Bach diese Werke komponiert hat, verwendet sie auch neuere Spielweisen, wie das Anzupfen von Bordunsaiten oder das schnelle Vorwärts- und Rückwärtsdrehen der Kurbel, um die abgesetzte Artikulation einer Geige zu imitieren. Oft gelingt dies verblüffend gut, wenn man von typischen Kurbel und Tastengeräuschen absieht. Weitestgehend hält sich Tobie Miller an die Originalvorlage. Nur selten zieht sie sämtliche „Register“, die ihr Instrument zu bieten hat, wenn z.B. in der Bourée der Violinpartita in E oder im Menuett der G-Dur Suite sowohl Bordunsaiten als auch die charakteristische Schnarre zum Einsatz kommen. So entsteht eine lebendige, klanglich spannende Version dieser Werke, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. (mg)