Einst kaiserliche Sommerresidenz, wo lange zuvor die Römer in Schwefelquellen badeten, heute moderne Kurstadt am Rande des Wienerwalds, die ihre Besucher zum Entspannen und Genießen einlädt. Eine Kombination aus wohltuendem Klima, weltoffenem Charme und elegantem Flair zieht Jung und Alt in ihren Bann und garantiert sofortige Entschleunigung wie auch langfristige Erholung. Dr. phil. Ulrike Scholda, Leiterin der Badener Museen, führt Sie durch die Stadt und durch ihre Museen. Gestaltung Georg Gatnar.

Dass Beethoven in Baden, im ehemaligen Kupferschmied‘schen Haus, große Teile der weltberühmten 9. Symphonie entwarf, stellt wohl die musikalische Krönung der Stadt dar und adelt Baden zur „Stadt der Europahymne“. Das Haus lädt ein, in den Schaffensprozess der 9. Symphonie und deren Badener Bezüge einzutauchen: Sie gibt Einblicke in die „Geburt“ dieses europäischen Kulturerbes verbunden mit Tauziehen um den Uraufführungsort, Auseinandersetzungen mit Kopisten, Gesangssolistinnen, Orchestermusikern, Karl und Schindler, Adaptierung der Schiller‘schen Ode, bis hin zum grandiosen Aufführungsabend mit drei Dirigenten auf dem Podium.

Rathausgasse 10., 2500 Baden.

Die Ausstellung „BADEN ZENTRUM DER MACHT 1917-1918“ beleuchtet die beiden letzten Jahre des 1. Weltkrieges rund um Kaiser Karl und das Armeeoberkommando (AOK) in der Stadt Baden. Vom Kaiserhaus am Hauptplatz aus machte Kaiser Karl Politik, hier empfing er Staatsgäste, u.a. Kaiser Wilhelm II. In dieser Spezialführung geht es neben Baden als Kriegsschauplatz auch um die Frage, wie dieser Krieg Europa geprägt hat.

DERZEIT SONDERAUSSTELLUNG: Freitag-Sonntag und Feiertage im Rahmen der Präsentation „Quellen und Bäder in Baden bei Wien“ von 10-18 Uhr geöffnet. Präsentation anlässlich der Nominierung der Great Spas of Europe zum UNESCO Weltkulturerbe

Hauptplatz 17, 2500 Baden.

Rollettmuseum



Als ältestes Museum Niederösterreichs birgt das Museum eine besondere Sammlung rund um die Stadt Baden ausgehend von der Sammlung des Badener Arztes, Schriftstellers, Naturforschers und Kunstfreundes Anton Rollett. Groß und Klein finden hier ihr Lieblingsstück: eine echte Mumie, Fundstücke aus der Römerzeit, ein Stadtmodell um 1550, Kunstwerke der Biedermeierzeit, Anekdotisches zu Kur und Weinbau sowie Raritäten aus allen Epochen.



Weikersdorfer Platz 1, 2500 Baden.

Die liebevoll zusammengestellte Sammlung begeistert nicht nur Kinder, auch Erwachsene kommen beim Betrachten ins Schwärmen und fühlen sich in die eigene Kindheit zurückversetzt. Das meist handgefertigte Spielzeug als Miniaturabbild der „Welt der Großen“ einen wertvollen Einblick in das Leben von damals. Das Museum ist in einem Nebengebäude der 1838 im Landhausstil des Biedermeier erbauten Attemsvilla neben dem Kurpark untergebracht. Die kleinen Räume bieten einen stilvollen Rahmen für die in mehr als 30 Jahren aufgebaute Sammlung der Badenerin Helga Weidinger.

Erzherzog Rainer-Ring 23, 2500 Baden.