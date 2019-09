Home Rubato In memoriam Paul Badura-Skoda.

Paul Badura-Skoda war schon zu seinen Lebzeiten eine Legende. An Wissen, Musikalität und Originalität. Mit Aufnahmen und Gedanken wollen wir an Ihn erinnen. Ein Leben in Fülle!

Die Star Tracks in dieser Woche sind einer CD-Box mit Musik des 20. Jahrhunderts gesungen von Fritz Wunderlich entnommen. Der 1966 viel zu früh verstorbene Sänger (geboren am 26. September 1930) hat der Welt nicht nur die schönsten Tenormelodien der alten Meister Bach oder Mozart geschenkt, er hat sich auch in die Zeit davor – und weit danach gewagt. Eine Rubato-Stunde mit der unvergessenen Stimme von Fritz Wunderlich.