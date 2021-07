Home Perspektiven Kulturausflüge Bärenwald Arbesbach.

Was Brumca, Erich, Emma und Tom gemeinsam haben? Eine harte Vergangenheit. Und ein neues, schönes Zuhause im Waldviertel in der Nähe von Zwettl. Die vier Bären leben im Bärenwald Arbesbach, einer Auffangstation der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ für Bären in Not. Früher mussten die Tiere etwa in Zirkussen auftreten oder wurden in Tiergärten schlecht gehalten – eine Aussiedelung in die freie Natur ist nicht mehr möglich, da sie sich längst zu sehr an den Menschen gewöhnt haben. Auf 14.000 Quadratmetern werden die Braunbären heute versorgt – und können auch besucht werden, so wie etwa Badebär Erich, der plantschend im Bild zu sehen ist.

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Täglich werden die Bären vom Bärenwald-Team mit frischem Obst und Gemüse versorgt – hauptsächlich nämlich ernähren sie sich vegetarisch, im Bild Annelies Friedl und Gerlinde Mairhofer.

Fotos: Vier Pfoten, Groihofer