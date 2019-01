Interpret: Nemanja Radulović, Borusan Instanbul Philharmonic Orchestra, Sascha Goetzel, u.a.

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 002894797545

Auf den Fotos seiner CDs präsentiert sich der Geiger Nemanja Radulović eher so, als ob er einer Metal-Band angehören würde, als dass er regelmäßiger Gast auf den großen Konzertsaalbühnen der Welt wäre. Und doch gehört er zu den interessantesten Vertretern seiner Zunft, der sich neben dem gängigen Repertoire immer wieder mit Neuem bzw. neu Arrangiertem beschäftigt. Diesmal entführt er uns in eine Märchenwelt mit Khachaturian, Rimsky-Korsakov und Sedlar.

Er trägt eine lange, von Natur aus gelockte, schwarze Mähne – manchmal mit dem Glätteisen bearbeitet und lässt sich vorwiegend komplett in Schwarz ablichten, teils sehr extravagant gekleidet, wie sein Musikerkollege Teodor Courrentzis. Aber der äußere Schein trügt, denn Nemanja Radulović ist ein feinfühliger Mensch, intensiv in seinem Tun, seiner Musik, seiner Interpretation. Bei einem Blick auf sein bisheriges Schaffen sieht man, da macht sich jemand wirklich Gedanken, wie man dem Althergebrachten auf originelle Weise noch die eine oder andere Facette hinzufügen kann. Und diesem Motto folgt er auch auf seiner aktuellen CD Baïka, auf der er seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine fantastische Reise mitnimmt, die man als großes Märchen verstehen kann.

Da ist zum Einen das Borusan Philharmonieorchester mit seinem Sitz in Istanbul, der Schnittstelle zwischen Orient und Okzident, zum Zweiten der Komponist Aram Khachaturian, dessen Violinkonzert teilweise an seine armenischen Wurzeln erinnert, und da ist natürlich Rimsky-Korsakovs Scheherezade aus den Märchen aus 1001 Nacht, hier in einer virtuosen Bearbeitung für Solovioline und kleines Ensemble von Aleksandar Sedlar. Dazu das Trio für Klarinette, Violine und Klavier von Khachaturian mit Andreas Ottensamer und Laure Favre-Kahn als spannende Neuentdeckung. Bei dessen Violinkonzert beginnt Radulović mit einer rhythmischen Präzision und nagelt die Töne auf seine Saiten, nur um kurz darauf an den lyrischen Stellen einen Schmelz zu entwickeln, dass einem das Herz aufgeht. Und die Geschichte der Scheherezade wird in der Kammerfassung sehr plastisch und gleicht einem Feuerwerk á la Sarasate oder Wieniawski. Ich bin jetzt schon gespannt, wie die Reise weitergeht. (mg)