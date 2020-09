Home Rezensionen Vivaldis Bajazet.

Die Oper „Bajazet“ ist ein Pasticcio von Antonio Vivaldi. Er hat die Oper nicht vollkommen neu komponiert, sondern ältere eigene Arien aber auch Werke von Geminiano Giacomelli, Johann Adolf Hasse und Riccardo Broschi verwendet. Eine damals gängige Praxis. Es geht um den Kampf des osmanischen Herrschers Bajazet gegen den Tartarenfürst Tamerlano, den der Osmane verliert. Ein scheinbarer und gut gemeinter Verrat seiner Tochter Asteria und deren Verlobten Andronico führt zu zahlreichen Missverständnissen bis sich Bajazet umbringt und dem fine lieto nichts mehr im Wege steht. In der zweiten Spielstätte des Theater an der Wien, in der Kammeroper kam das Werk gestern heraus. Richard Schmitz war für uns dabei. Wertenote: 7,8 von 10 Punkten! PS: Mirjam Kutrowatz möchte Richard Schmitz bald wiederhören!

© Herwig Prammer

Miriam Kutrowatz (Idaspe)