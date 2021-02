Home Schwerpunkt Ballsaison. Was bitte?

Ballsaison. Diese findet heuer nicht wie gewohnt statt. Sie findet gar nicht satt! Weder die großen noch die kleinen Tanzveranstaltungen mit gesellschaftlichem Amüsement. Walzertanzen über Zoom? Das Allegro Magazin kann Abhilfe schaffen. Zweimal klassische Wiener Ball-Tanzmusik am Tag. Aus der Kategorie „Sträuße“ wie die Musikredaktion es intern nennt. Morgendlich zum warm up und am Abend zum work out: Carl Michael Zieher, Josef Strauß, Josef Hellmesberger… Polka schnell, Polka mazur, Polka Wolga.

07.05 Uhr Allegro Magazin [mehr]

18.05 Uhr Allegro Magazin [mehr]