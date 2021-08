9. bis 14. August 2021 – 19. Woche im Jahreskreis

„Jesus ist da, gerade wenn man sich alleine fühlt“, sagt die Theologin Barbara Lumesberger-Loisl. Was aber hat dann der Satz Jesu zu bedeuten: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Barbara Lumesberger-Loisl sagt: „Christsein geht nicht ganz allein.“ Denn der Glaube ist immer auf das Handeln und Tun ausgerichtet, Gottes- und Nächstenliebe gehören zusammen. Im Jüngsten Gericht werden wir nach dem bewertet, was wir dem Nächsten getan haben: „Es ist der Kern christlichen Handelns – und dazu brauchen wir den anderen.“



Barbara Lumesberger-Loisl ist promovierte Theologin, war Universitätsassistenin im Fachbereich Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und Mitarbeiterin des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Montag, 9. August 2021

„Das Heil kommt von den Juden“

Am Fest der Heiligen Edith Stein. Sie war getaufte Jüdin und wurde in Auschwitz ermordet.

Johannesevangelium 4,19–24

Dienstag, 10 August 2021

Gott gibt dem Sinnlosen einen Sinn

Johannesevangelium 12,24–26

Mittwoch, 11. August 2021

Christsein geht nicht ganz ohne die anderen

Matthäusevangelium 18, 15-20

Donnerstag, 12. August 2021

Das Vergeben und die Symbolik der Zahl 7

Matthäusevangelium 18,21-19,1

Freitag, 13. August 2021

Muss man heiraten, um glücklich zu sein?

Matthäusevangelium 19,3-12

Samstag, 14. August 2021

Menschen, die sind wie Kinder, gehört das Himmelreich

Matthäusevangelium 9,13-15

