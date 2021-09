Die größte heitere Oper der Musikliteratur Il barbiere di Siviglia von Gioacchino Rossini nach der literarischen Vorlage von Beaumarchais. Uraufgeführt 1816 in Rom im Teatro Argentina.

Im Vorwort zum Libretto heißt es:„Die Komödie des Herrn Beaumarchais mit dem Titel ‚Der Barbier von Sevilla oder Die vergebliche Vorsicht` wird in Rom bearbeitet als komisches Drama mit dem Titel ‚Almaviva oder Die vergebliche Vorsicht` aufgeführt, um das Publikum vollständig von den Gefühlen des Respekts und der Verehrung zu überzeugen, die den Autor der Musik des gegenwärtigen Dramas gegenüber dem so berühmten Paisiello bewegen, der diesen Stoff bereits unter seinem ursprünglichen Titel behandelt hat. Dazu berufen, diesen schwierigen Auftrag anzunehmen, hat der Herr Maestro Gioachino Rossini, um nicht irrtümlich der verwegenen Rivalität mit dem ihm vorangegangenen unsterblichen Autor beschuldigt zu werden, ausdrücklich gefordert, dass der Barbiere di Siviglia ‚vollständig neu‘ in Verse gesetzt werde, und dass einige neue Situationen für Musikstücke hinzugefügt werden, die im Übrigen vom modernen Theatergeschmack gefordert werden, der sich seit der Zeit, in der der renommierte Paisiello seine Musik geschrieben hat, sehr geändert hat.“

Dessen ungeachtet bringt Richard Schmitz in der 235. Ausgabe seiner Sendereihe Ausschnitte aus den bekanntesten Einspielungen des „Barbier von Sevilla“ mit Rolando Panerai, Plácido Domingo, Tito Gobbi, Hermann Prey, Luigi Alva, Frank Lopardo, Cesare Valetti, Teresa Berganza, Roberta Peters, Maria Callas, Victoria de Los Angeles, Kathleen Battle, Fernando Corena. Unter anderem dirigiert von Vittorio Gui, Carlo Maria Giulini, Claudio Abbado, Erich Leinsdorf und Neville Marriner.

Die ideale Einstimmung für die Premiere an der Wiener Staatsoper…