Musikstadt Barcelona.

Barcelona ist für viele Reisende ein klingender Name. Die Lage am Meer, die Bauten Gaudìs oder das Versprechen eines mediterranen Lebensgefühles zieht die Menschen in die Stadt. Barcelona Obertura hat es sich zum Ziel gesetzt die katalanische Metropole auch als Musikstadt zu positionieren. Ursula Magnes berichtet über das Cuarteto Casals im Auditori und die Eröffnung der Opernsaison im Liceu.

© Turisme de Barcelona