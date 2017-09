Home Rubato Hamlet und mehr.

Derzeit probt der junge österreichische Bariton Thomas Weinhappel gerade als Prinz Sternschnuppe in Paul Linckes „Frau Luna“ im Rahmen der Herbsttage in Blindemarkt. Für internationales Aufsehen sorgten seine Erfolge als Hamlet in der gleichnamigen Oper von Ambroise Thomas an der Oper im mährischen Ostrava. Dafür erhielt er als erster österreichischer Sänger den Thalia Award als Auszeichnung für den besten Opernsänger des Jahres in Tschechien. Der Sänger ist live zu Gast bei Ursula Magnes.