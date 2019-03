Interpret: Lucie Horsch, Academy of Ancient Music

Label: DECCA

EAN: 028948347223

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie aus sogenannten Wunderkindern junge „Wundererwachsene“ werden. Noch viel schöner ist es, wenn sich diese Entwicklung auch musikalisch nachverfolgen lässt, wie jetzt mit der zweiten CD der niederländischen Blockflötistin Lucie Horsch.

Zugegeben, ich war schon vor drei Jahren vollauf begeistert von der Qualität und Musikalität von Lucie Horsch, als sie im Oktober 2016 mit Vivaldi ihr Debütalbum bei DECCA veröffentlicht hat. Im Frühherbst 2018 hat sie sich für die neue Aufnahme in die Kirche St. Jude’s in London begeben und sie beweist nun mit ihrer neuen CD, dass das damals kein One Hit Wonder gewesen ist, sondern dass sie ihrem eingeschlagenen Weg treu geblieben ist und sich musikalisch noch weiterentwickelt hat.

Baroque Journey nennt Lucie Horsch ihr aktuelles Album – dramaturgisch intelligent aufgebaut handelt es sich dabei um eine barocke Reise von solistischen Kleinodien aus Jacob van Eycks Fluyten Lust-hof, über klein besetzte Werke von Dario Castello, Marin Marais oder Thomas Tollet bis hin zu Konzertantem von Sammartini, Händel und Bach. Feuerwerke wie Bachs Badinerie, Händels Einzug der Königin von Saba oder die großartig variantenreichen und improvisatorischen Couplets de Folies von Marais werden immer wieder abgefedert durch ruhige, nachdenkliche Werke, wie die verliebte Nachtigall aus Couperins Pièces de clavecin oder Dido‘s Lament aus Purcells Dido and Aeneas. Lucie Horsch kann dadurch sowohl ihre hervorragende Technik, als auch auch ihren langen Atem und ihr gutes Gespür für Melodie und Melancholisches in vollen Zügen ausspielen. Als aufmerksame Reisebegleiter hat sich Horsch die Academy of Ancient Music eingeladen, die ihr knackig und frisch zur Seite steht. (mg)