Bartgeier/Musik.

Dr. Hans Frey widmet sein Leben den Bartgeiern und anderen bedrohten Vogelarten. 1975 gründete er die Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee. Wer die majestätischen Vögel dort gesehen hat, weiß, was für Schätze er hütet. Grund genug um das spannende Thema mit Musik aus den Lüften zu paaren: erfahren Sie mehr über besondere Vögel in Österreich und hören Sie dazu Dorfschwalben aus Österreich, das Vogellied der Nedda oder auch Koloraturen, die mit den Vögeln wetteifern!

Foto: © EGS | Stefan Knoepfer