Interpret: Cecilia Bartoli, Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi

Label: DECCA

EAN: 028948344758

Während Cecilia Bartoli in den vergangenen Jahren auf der Opernbühne vorwiegend mit Rossini und Bellini zu erleben war, kehrt sie auf ihrer jüngsten CD wieder zurück zu ihren Wurzeln. „Bartoli – Vivaldi“ ist der kurze aber aussagekräftige Titel des aktuellen Albums, das auch diesmal wieder bei DECCA erschienen ist. Michael Gmasz konnte sich dem Sog der unvergleichlichen Stimme Bartolis nicht entziehen.

1999 schlug das erste Vivaldi Album mit Cecilia Bartoli ein, wie die sprichwörtliche Bombe. Hunderttausende Exemplare dieser CD verkauften sich innerhalb kürzester Zeit und machten Cecilia Bartoli und Il Giardino Armonico, das damals begleitende Ensemble, auch unter eher klassikfernen Schichten bekannt. Jetzt, knapp 20 Jahre später, widmet sich die Bartoli, diesmal mit dem Ensemble Matheus unter Jean-Christophe Spinosi, wieder dem großen Opernrepertoire von Antonio Vivaldi und hat dafür erneut den einen oder anderen bisher unbekannten Schatz gehoben – Arien aus Argippo, Orlando furioso, Il Giustino, La Silivia und weiteren frühen und späten Opern des italienischen Meisters.

Die Stimme Cecilia Bartolis gehört zu den charakteristischsten der Sängerinnenszene und ließe sich locker aus 100 vergleichbaren Mezzostimmen heraushören. Sie hat in den vergangenen Jahren nichts an ihrem Strahlen und ihrer Energie eingebüßt. Ganz im Gegenteil, man hat bei diesen Vivaldi Arien das Gefühl, dass es gerade erst jetzt an der Zeit für sie ist, das Feuerwerk so richtig zu zünden. Kraftvoll und virtuos, ganz im Bartoli-Style, perlen die Koloraturen in „Ah fuggi rapido“ oder „Se lento ancora il fulmine“ – Ausflüge in höhere Lagen inklusive. Es sind aber auch die leisen, lyrischen Momente, die an dieser CD berühren und begeistern. Unendliche Bögen zieht Bartoli in Ruggieros Liebesarie „Sol da te, mio dolce amore“ oder in Anastasios Arienklassiker „Vedró con mio diletto“. Bartoli hat sich und DECCA damit zum 30-jährigen Zusammenarbeitsjubiläum ein Geschenk der besonderen Art gemacht, an dem wir als Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben dürfen! (mg)