Interpret: Spark

Label: Berlin Classics

EAN: 885470014234

Blockflöten, Melodica, Violine, Viola, Violoncello sowie Klavier sind die Grundinstrumente, die von den Mitgliedern der klassischen Band Spark gespielt werden. In dieser Besetzung nähern sich die Musikerin und Musiker auf ihre ganz eigene Art und Weise Kompositionen aus alter und neuer Zeit an. Auf ihrem aktuellen Album Be Baroque ist es, wie der Titel schon verrät, Musik der Barockzeit.

Waren es zuletzt Tanzmusikstücke von Mozart bis ABBA, mit denen die klassische Band Spark auf CD auf sich aufmerksam gemacht hat, so konzentrieren sich Andrea Ritter, Daniel Koschitzki, Stefan Balazsovics, Victor Plumettaz und Christian Fritz diesmal ausschließlich auf Werke von Bach, Vivaldi, Händel und von einigen derer Zeitgenossen. Das Farbspektrum reicht dabei von einer fast originalgetreuen Wiedergabe der Vorlage bis zur kompletten Neukomposition. Arrangiert haben sie, wie auch schon bei den Aufnahmen zuvor, fast alles selbst und herausgekommen ist dabei eine CD, die sich zwar an den Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis orientiert, die Musik des frühen 17. Jahrhunderts aber doch ins Heute transferiert.

„Jedes unserer Programme enthielt in unterschiedlichen Anteilen auch Barockmusik. Nun war es an der Zeit, diese Werke auf einem Album zusammenzufassen“. Schreiben Spark im CD-Beiheft. Es wurde, für Spark doch unüblich, ein vergleichsweise ruhiges Album, das mit Händels Ankunft der Königin von Saba, der Badinerie von Bach oder einem Werk, basierend auf Graupners „Monatlichen Clavierfrüchten“ doch einige schwungvolle Höhepunkte setzt. Die Arrangements sind wieder abwechslungsreich gelungen – faszinierend, wie sich Flöten, Streicher und das Klavier in den führenden Stimmen die sprichwörtliche Klinke in die Hand drücken um gleich darauf wieder in den begleitenden Hintergrund zu treten. Ein Barockalbum der etwas anderen Art. (mg)