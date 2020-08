Was in der Orgelszene vor 50 Jahren als politisch nicht korrekt galt, ist heute Mainstream: Bearbeitungen! Wie macht sich denn die Nussknacker-Suite von Peter Iljitsch Tschaikowsky auf der Orgel oder die Ouverture zu Richard Wagners Lohengrin? Oder wie wäre es mit Claude Debussys Claire de Lune? Dagegen ist ein Satz aus einer Symphonie des Organisten Anton Bruckner ja schon fast naheliegend. Nicht vergessen sei allerdings, dass man auch schon in der Barockzeit Violinkonzerte für Orgel solo bearbeitet hat. Auch aus dieser Abteilung wird Orgelprofessor Peter Planyavsky etwas hervorholen.

(c) Darko Pleli