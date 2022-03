Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Beatrix Volc-Platzer.

Ihr Vater war Arzt, ihre Mutter Medizinerin, die die berufliche Karriere zugunsten der Familie aufgab und zeitlebens darunter gelitten hat. Umso mehr hat es sie wohl gefreut, dass beide Töchter Ärztinnen geworden sind. Für Beatrix Volc-Platzer ist der Beruf Berufung. Obwohl sie inzwischen im Ruhestand ist, betreibt sie weiterhin ihre Praxis als Hautärztin in Wien, hält Vorlesungen an der Meduni Wien und ist Präsidentin der Gesellschaft der Ärzte in Wien. „Nach 40 Jahren kann man nicht einfach so aufhören.“

Ein Herzensanliegen ist ihr die Förderung von Frauen und von Bildung. Die Mutter zweier erwachsener Söhne und Großmutter genießt das Zusammensein mit der Familie und ausgedehnte Spaziergänge mit ihrem Mann. Und sie träumt davon, „möglichst viele Freunde bald zu einem großen Fest einzuladen.“

