„Wenn einer was braucht und ich hab’s, dann geb ich’s ihm.“

Bis zuletzt setzte sich Ute Bock für andere Menschen ein und half – bedingungslos. Am 19. Jänner ist die engagierte Flüchtlingshelferin im Alter von 75 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Sie starb, wie sie lebte: im Kreis ihrer „Schützlinge“, im Wohnhaus des Vereins „Flüchtlingsprojekt Ute Bock“. Caritas Präsident Michael Landau würdigte sie als „Leitfigur der österreichischen Zivilgesellschaft“ und „Vorbild beim Einsatz für Menschen am Rande der Gesellschaft“. Die pensionierte Erzieherin leistete jahrzehntelang kompromisslos und ohne Rücksicht – auch auf die eigene Gesundheit – Hilfe für Flüchtlinge. 2013 überstand sie einen schweren Schlaganfall. Radio klassik-Redakteurin Michaela Necker hat Ute Bock ein Jahr darauf zum Interview getroffen.

Eine Würdigung und Erinnerung an Ute Bock.

In Gedenken an Ute Bock wird am 2. Februar um 17.00 Uhr am Heldenplatz in Wien ein Lichtermeer veranstaltet.