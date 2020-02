Home Rubato Beethoven an der Mahü.

Es wimmelt dieses Jahr nur so von Hommagen an den Giganten der Wiener Klassik, Ludwig van Beethoven. Sowohl die großen Konzertsäle rücken das Musikgenie in den Mittelpunkt, als auch jene, die nicht ganz so riesig und bekannt sind. Im Kaisersaal im 7. Bezirk, am Fuße der Mariahilferstrasse, kann man klassische Konzerte „zum Anfassen“ genießen. Die Klaviergalerie in der Kaiserstrasse 10 ist unter Musizierenden für ihre Proberäume bekannt, aber auch für den Konzertsaal, der sogar einem Orchester Platz bieten kann, und auch für intimere Besetzungen geeignet ist.

Lernen Sie in dieser Stunde zwei Konzertreihen kennen: zum Einen mit dem Orpheus Kammerorchester Wien, das unter der Leitung von Dirigent Konstantinos Diminakis das Programm der Uraufführung von Beethovens erster Symphonie nachstellen wird, und zum Anderen den Kammermusikzyklus im Kaisersaal mit Cellist Christophe Pantillon und Freunden.