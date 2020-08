Interpret: Ilker Arcayürek, Ludwig Chamber Players

Label: cpo

EAN: 761203535521

Das Beethovenjahr zieht ins Land, Corona hat viele Pläne zunichte gemacht – aber auf dem CD Markt passiert trotzdem so Einiges! Nun hat auch der Tenor Ilker Arcayürek dem großen Jahresregenten eine CD gewidmet.

„Beethoven Arranged“ ist der Titel der neuen CD von Ilker Arcayürek, die der Tenor gemeinsam mit den Ludwig Chamber Players als seinen Beitrag für das Beethovenjahr 2020 aufgenommen hat. Dabei ist gar nicht alles „arranged“ also bearbeitet. Das Septett Op. 20, Kaiserin Maria Theresia gewidmet, erklingt nämlich genau so, wie sich Beethoven das beim Komponieren vorgestellt hat. Beim Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ und bei den Variationen über ein Thema aus Händels Judas Maccabäus hat allerdings Andres Nicolai Tarkmann Hand angelegt und die Bearbeitung der „Adelaide“ stammt von Maurizio Ucki.

Tarkmann gehört zu den bekanntesten Arrangeuren unserer Breiten und beweist auch bei seinen Fassungen der Variationen und der fernen Geliebten ein ausgezeichnetes Gespür für das Original sowie den Klang und die Möglichkeiten, die ein gemischtes Oktett bieten. Ilker Arcayürek scheint das Bad im Ensembleklang richtig zu genießen. Sei es in den lyrischen, ruhigen, langsamen Momenten, die Arcayürek mit sanftem Schmelz auskostet, oder auch in den kurzen Abschnitten mit fröhlicherem Charakter. Glasklare Diktion erlaubt es, die Sehnsucht nach der fernen Geliebten nachzuvollziehen. Die Ludwig Chamber Players wiederum bereiten das perfekte Klangbett, in das sich Ilker Arcayürek sicher legen kann. Ob bearbeitet oder im Original, hoch lebe ein weiteres Mal der gute alte Beethoven! (mg)